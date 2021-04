Landim diz sim e Fla sinaliza pagar salário de ‘ôto patamá’ para meia valorizado no mercado

O Flamengo, mesmo diante da pandemia, consegue manter os salários dos jogadores em dia e isso é bastante comemorado internamente. Quase nenhum clube do tamanho do Mengão, com gastos elevados, suportaria duas temporadas sem renda da bilheteria. Até por isso, o clube prioriza vender jogadores nesse semestre, principalmente jovens que ainda não são imprescindíveis.









Os dirigentes têm sido bastante direto: o Rubro-Negro só irá fazer contratação se não for comprometer as finanças da temporada. A ideia é valorizar quem já está no Fla, tendo em vista que o time é muito qualificado, são jogadores vencedores e que estão no Mengão há bastante tempo.

É nesse sentido que a diretoria do clube trabalha para valorizar Arrascaeta, uruguaio xodó da torcida e essencial nos últimos troféus conquistados pelo Mais Querido. As conversas com o empresário do meia-atacante estão fluindo bem e a expectativa é que exista um acordo entre as partes até julho deste ano. Assim, todos ficam contentes e o Fla se protege cada vez mais aumentando a multa rescisória do craque.

O Flamengo projeta colocar Arrasca em um ‘patamá’ ainda mais elevado, ficando atrás apenas de Gabigol como um dos jogadores mais bem pagos do elenco. Landim e os outros pares da diretoria entendem que isso é nada mais que justo, pelo retorno que o jogador já deu nessas duas temporadas.

Contudo, isso ainda precisa ser mais detalhado para não comprometer em nada o poder econômico do clube. Os valores ainda serão debatidos em outras reuniões e não há pressa. A cúpula flamenguista acredita que as coisas irão acontecer de forma natural.