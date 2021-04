Lanús x Grêmio: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE da partida da Copa Sul-Americana | Futebol AO VIVO

Pela segunda rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana, Lanús e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (29), em La Fortaleza, às 21h30 (horário de Brasília). Ambos brigam pela primeira colocação da chave. Você poderá acompanhar o minuto a minuto do duelo aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do Grêmio comemoram gol (Foto: Getty Images)



Os desfalques do técnico Tiago Nunes são Pinares, lesionado, Rodrigues, suspenso, e Kannemann e Pepê, em transição física. O time titular gremista deve ter Thiago Santos, Matheus Henrique e Jean Pyerre no meio-campo, com Ferreira, Léo Pereira e Diego Souza mais à frente.

Do lado do Lanús, a grande aposta é o veterano centroavante José Sand, fundamental na campanha do vice-campeonato na Copa Sul-Americana de 2020. Um dos remanescentes da equipe vice-campeã da Libertadores em 2017, Lautaro Acosta está fora por lesão.

