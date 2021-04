Lanús x Grêmio: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida da Copa Sul-Americana | Futebol AO VIVO

Em partida da segunda rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana, Lanús e Grêmio medem forças nesta quinta-feira (29), em La Fortaleza, às 21h30 (horário de Brasília). As equipes se reencontram depois da final da Libertadores de 2017. É possível assistir à partida ao vivo pelo serviço de pay-per-view CONMEBOL TV.

Jogadores do Lanús comemoram gol (Foto: Getty Images)



Após estrearem com vitória, os times brigam pela liderança da chave. O Tricolor gaúcho está em primeiro por ter balançado as redes no triunfo sobre o La Equidad. O time argentino também venceu por um gol de diferença, mas o critério dos gols pró acaba fazendo a diferença.

O treinador Tiago Nunes fez sua primeira partida no Grêmio contra o Ypiranga, pelo Gauchão. O Tricolor venceu o jogo por 3 a 2. A dúvida é se ele conservará a formação tática, a qual tem Léo Pereira, Ferreira e Diego Souza no ataque. Na lateral-direita, Vanderson iniciou a partida, e Rafinha foi suplente.

Jogadores do Grêmio comemoram gol (Foto: Getty Images)



Na equipe do Lanús, o jogador mais conhecido é o veterano centroavante José Sand, de 40 anos. Ele foi um dos principais nomes do time na Copa Sul-Americana de 2020, em que o Defensa y Justicia acabou ficando com a taça.

Lanús x Grêmio: como e onde assistir AO VIVO na TV

