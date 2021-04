lateral dá volta por cima no Manchester United

No início da temporada, com a chegada de Alex Telles, muitos colocariam Luke Shaw como carta fora do baralho no Manchester United. Com 37 jogos na temporada, porém, o antigo desafeto de José Mourinho deu a volta por cima.

Em entrevista, o lateral inglês recordou os momentos que teve com o treinador português e sua superação sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer, desde dezembro de 2018.

“Foi um período duro, porque, muitas vezes, não me saiam as palavras certas e as pessoas acabavam por só ouvir uma versão da história. Ainda assim, sabia que o melhor era ficar calado, porque tinha muita gente me apoiando nos bastidores. Passei por momentos muitos complicados, que fizeram de mim melhor pessoa”, disse.

Agora, Shaw é um dos titulares mais importantes dos Red Devils, deixando até mesmo o concorrente brasileiro de lado, e com a diretoria se movimentando para mantê-lo.

A imprensa inglesa noticia que o clube já pensa em oferecer ao lateral um novo contrato, o transformando no quinto jogador mais bem pago do elenco, atrás de De Gea, Pogba, Martial e Rashford. Seu contrato atual se encerra em 2023.

As boas atuações de Shaw também foram recompensadas por Gareth Southgate na seleção da Inglaterra. Na última data Fifa, o lateral foi convocado pela primeira vez desde novembro de 2018.