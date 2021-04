Lateral peruano é oferecido, mas diretoria do Grêmio não se empolga e confia em Rafinha

A torcida do Grêmio iniciou essa temporada pressionando mais a diretoria por reforços e um melhor planejamento. Renato Portaluppi também era muito questionado pelo trabalho oscilante, principalmente nos jogos considerados decisivos. Com a chegada de Rafinha para a lateral e a vitória no Gre-Nal, as coisas melhoraram na Arena.









Romildo Bolzan Júnior está de olho em novas oportunidades de negócio em monitora o mercado. O principal desejo dos cartolas é trazer um atacante de peso, que venha para mudar o time de patamar. Borré, do River Plate, foi um grande sonho e quase se tornou realidade, mas o jogador demorou para assinar o pré-contrato e o clube acabou desistindo.

O portal “GOAL” informou na última terça-feira (06) que o lateral-direito Luis Advíncula ao Grêmio. O chileno vê com bons olhos um retorno ao futebol sul-americano e está aberto para ouvir propostas de interessados. Contudo, com a contratação de Rafinha, o Imortal não pretende contratar mais nenhum jogador para a posição.

Além do Tricolor, o medalhão de 31 anos foi oferecido a Internacional e Flamengo. O Boca Juniors, da Argentina, é quem está tentando a contratação do defensor e demonstra confiança para fechar a transação. Apesar da sugestão, o nome do atleta não empolgou nenhum dos times brasileiros, que priorizam outros setores.

Renato confia na diretoria e espera a chegada de mais contratações. O comandante vê o grupo qualificado, mas que precisa de mais jogadores com uma qualidade acima da média, principalmente para os principais campeonatos.