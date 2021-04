Latino fala de briga com Anitta: ‘Fui humilhado, saí chorando da casa dela’

Latino contou que estava numa balada com Nego do Borel, quando os dois foram convidados pela própria Anitta para ir até a casa dela, onde estavam alguns estrangeiros, amigos da cantora.

“Achei gentil da parte dela. Alguns anos atrás, ela tinha cantado num aniversário meu, eu praticamente lancei ela nessa festa. Foi um pedido da Kamilla (Fialho), sua empresária na época. Já na casa dela, chegaram uns grigos e comecei a desenrolar com eles, ofereci bebida e depois Anitta apareceu com aquele jeito dela, espalhafatosa. Aí um dos gringos perguntou quem eu era. Em inglês, achando que eu não estava entendendo, ela respondeu que eu era um artista brasileiro, meio que desmerecendo, desdenhando. Depois, ela falou uma coisa que me deixou muito chateado. Disse que eu era uma cara da velha guarda, que tinha feito muito sucesso no passado e que estava tentando voltar”, disse Latino no podcast No Flow.