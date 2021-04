Law & Order: 10 curiosidades sobre o detetive Elliot Stabler

Depois de alguns bons anos, Christopher Meloni retornou ao universo de Law & Order com seu icônico personagem. O detetive Elliot Stabler é agora o protagonista da série spin-off Law & Order: Organized Crime, fazendo algumas participações pontuais em Law & Order: SVU.

Agora, ao invés de investigar os criminosos habituais, ele enfrenta a máfia. Contudo, há diversos fatos curiosos sobre ele que foram mencionados apenas brevemente e que, talvez, muitos dos fãs não tenham reparado.

Portanto, nesta lista, confira 10 curiosidades sobre o detetive Elliot Stabler de Lei e Ordem!

10. As raízes de Stabler

Alguns detalhes sobre seu endereço residencial foram vistos pela primeira vez durante a 6ª temporada, algo que foi confirmado, posteriormente, na 10ª temporada de Special Victims Unit. Também foi mencionado que ele nasceu em Bayside, no Queens. Isso significa que a maior parte de sua vida girou em torno dessa divisão administrativa de Nova York.

9. Carreira Militar

Em um episódio da 6ª temporada, Olivia Benson (Mariska Hargitay) e Elliot Stabler investigam dois policiais que atacaram suas esposas. Os oficiais também são veteranos que serviram no Afeganistão.

Stabler suspeita que eles estão se comportando de maneira anormal por causa de um medicamento contra a malária que receberam no Oriente Médio. Munch (Richard Belzer), então, menciona que Stabler serviu no exército na Operação Tempestade no Deserto.

8. Taxas Elevadas

Stabler é um policial exímio, que se orgulha sempre que pode de sua taxa de eficácia nos casos, que é de 97%. Essa taxa é a melhor de todos os outros detetives da série. Inclusive, ao longo da produção, seu advogado usa esse argumento nos tribunais quando um homem tenta processá-lo por prisão injusta.

7. Número do crachá

Olhando mais de perto, o crachá de Stabler mostra o número 6313. Todos os outros oficiais da Unidade de Vítimas Especiais também têm seus próprios números no crachá e alguns também são visíveis ao público. Olivia Benson começa com o distintivo número 4015 antes de tomar 01139, quando se torna sargento, por exemplo.

6. O tipo sanguíneo

Durante a 8ª temporada da série, após alguns conflitos envolvendo um caso dramático de doação de órgãos com Olivia, eles percebem que nunca souberam sobre o tipo sanguíneo um do outro. Dessa forma, Stabler informa à ela que é A positivo, o que deixa a detetive muito contente justamente por ter o mesmo.

5. Ele não tinha passaporte

Quando o departamento rastreia uma quadrilha internacional de tráfico humano na República Tcheca, Stabler é escolhido para caçar os criminosos junto das autoridades locais. No entanto, todos descobrem que ele não tem passaporte, o que deixa Williams (Pablo Schreiber) chocado.

Aparentemente, o detetive não gosta de viajar ou se mudar, o que explica por que viveu em Nova York toda a sua vida. A partir disso, um passaporte é emitido pelo próprio departamento.

4. Uma grande carreira

Antes de deixar a série, Stabler teve uma carreira extensa como policial, sendo detetive por 22 anos. Segundo um episódio da 2ª temporada, inclusive, ele se tornou um oficial em 1986 e foi promovido a detetive em 1989. Já na 3ª temporada, é revelado que ele se juntou ao SVU em 1992, se aposentando em 2011 para retornar agora em Organized Crime.

3. Stabler odeia sushi

Em um caso difícil, Stabler precisa lidar com Dale Stuckey (Noel Fisher), um técnico do departamento de polícia que chega a matar pessoas e incriminar policiais. Em um determinado momento do episódio, o detetive é salvo quando Olivia liga para ele e Stuckey atende, dizendo que Stabler foi comer sushi em um restaurante.

Curiosamente, Benson aparece e resgata Stabler, justamente porque ela sabe que ele odeia sushi.

2. Sonhos de infância

Stabler queria ser arquiteto quando criança, segundo sua mãe. Ela, inclusive, explica que ele costumava fazer torres com blocos quando era pequeno.

Isso contrasta com as palavras do próprio Stabler quando trata de um caso envolvendo um astronauta assassino. Ele diz a Dickie (Jeffrey Scaperrotta) que uma vez sonhou em ser astronauta também quando era criança. No mesmo episódio, entretanto, ele garante à sua mãe que sempre quis ser policial.

1. Um outro trabalho

Stabler compartilha alguns de seus segredos pessoais com George Huang (B.D. Wong), lembrando-se de quando infringiu a lei. Ele revela que havia trabalhado no bar de seu tio quando era mais jovem, sendo insultado constantemente pelos seus clientes e arrumando encrencas que o levaram à prisão.