Lazaroni não alivia e deve ter jogadores do time principal contra o Paraná; Furacão atua com aspirantes no Estadual

Nesta sexta-feira (30), o Athletico tem compromisso pelo Campeonato Paranaense. Para o confronto diante do Paraná Clube, o técnico Bruno Lazaroni, comandante dos aspirantes que disputam o Estadual, não poderá contar com Jajá, vetado pelo departamento médico. Com isso, jogadores do elenco principal devem ser convocados para integrar o elenco do clássico.









Segundo a jornalista Monique Vilela, do portal Banda B, a comissão técnica ainda vai definir quais jogadores do elenco principal que ficaram no banco contra o Metropolitanos, pela Sul-Americana, na última quarta-feira (28), reforçam o grupo de aspirantes.

Os nomes mais prováveis são o zagueiro Felipe Aguilar e o volante Alvarado. O meia Jadson também pode aparecer na equipe de Lazaroni. O lateral-direito Khellven atuou por 45 minutos contra o Metropolitanos e a tendência é que seja substituído por Kleiton.

O Furacão busca fazer essa mescla com responsabilidade, para não comprometer a preparação da equipe principal. A comissão técnica planeja com equilíbrio, para não prejudicar a sequência de jogos pela competição continental, encarada pelo time principal.

Com isso em vista, para encarar o Paraná com a possível presença de jogadores do time principal entre os relacionados, o Furacão deve ter como provável escalação: Anderson; Kleiton, Lucas Halter, Felipe Aguilar (Luan Patrick) e Jaderson; Alvarado, Kawan e Denner; Reinaldo, Vinicius Mingotti e Bissoli (Jadson).