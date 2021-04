Lazio x Milan: prognóstico da 33ª rodada do Campeonato Italiano 2020/21

Lazio x Milan. A bola rola entre as equipes nesta segunda-feira (26), às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Italiano.

Em terceiro lugar na tabela, com 66 pontos, o Milan ainda sonha com o título e classificação para a Liga dos Campeões. Já o Lazio está na sexta colocação, com 58 pontos e também precisa da vitória para melhorar sua situação na competição e garantir a vaga na Champions.









Prováveis escalações

Lazio: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Lazio x Milan: quanto pagam as casas de apostas

Segundo informações do site oGOL, os times se enfrentaram 176 vezes em jogos oficiais. A Lazio soma 37 vitórias e o Milan 75 partidas a favor, além de 64 empates. No site de apostas Betfair, as cotas para a vitória do Lazio rendem odds de @4.1, @1.8 para o Milan, e @3.75 em caso de empate.