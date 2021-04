‘Lealdade é um dos valores que mais considero’

De saída do Manchester City após 10 anos, Sergio Aguero, se depender de Ole Gunnar Solskjaer, provavelmente não vai para os rivais do Manchester United.

Neste domingo, o técnico norueguês citou questões de lealdade para afastar a possibilidade de ter o argentino. Aguero marcou 257 gols e conquistou quatro títulos da Premier League pelo City e irá deixar o clube ao fim de seu contrato, no meio deste ano.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!