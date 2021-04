Lecaros e mais 5 afastados custam R$ 255 mil ao Botafogo, que aguarda propostas no mercado

O Botafogo segue passando por um período de muitas mudanças neste início de temporada. De olho na sequência de 2021, a diretoria buscou reforços para qualificar o elenco do técnico Marcelo Chamusca. A chegada de contratados, no entanto, não é o único assunto que o clube trata nos bastidores. O Glorioso precisa definir as situações de atletas que não integram o planejamento.









Após avaliação da comissão técnica, seis jogadores foram afastados do grupo profissional do Botafogo. Os laterais-direito Kevin, Barrandeguy e Gustavo Cascardo e os atacantes Lecaros, Rhuan e Davi Araújo receberam férias na última terça-feira (6), enquanto a diretoria busca soluções nos bastidores.

Mesmo afastados, os jogadores seguem custando alto ao Glorioso. De acordo com informação do “Canal do TF”, entre salários e outros tipos de encargos, o Botafogo paga cerca de R$ 255 mil por mês aos seis atletas. Apenas dois deles, Gustavo Cascardo e Davi Araújo têm contratos curtos, até maio e junho, respectivamente. Os demais estão ligados ao clube até dezembro.

Rhuan: fora dos planos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



O Botafogo aguarda por propostas e torce por interessados para solucionar os casos, mas não encontra facilidades. O peruano Lecaros foi o jogador que ficou mais próximo de deixar General Severiano. O atacante foi alvo do Cuiabá e logo na sequência do Avaí, mas a pedida da direção de um percentual nas negociações travou as conversas.

Na real @Botafogo , Avaí vendo o Lecaros como um bom jogador e só a gente que não vê!!??? Coloca ele pra jogar, dê chances ao garoto, tantos piores já passaram e algjns estão atualmente. #lecarostemqueficar — Dauro Carlos (@dauro_carlos)

April 7, 2021





Já o uruguaio Barrandeguy teve sondagens do Confiança, mas a situação não avançou. Diante da situação financeira complicada, o Botafogo quer abrir espaço na folha salarial visando ganhar fôlego para fechar com novos reforços, conforme o “FogãoNET”. Kalou, Rafael Forster, Zé Welison e Marcelo Benevenuto, que tinham vencimentos altos, já deixaram o clube.