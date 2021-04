Leeds faz 2 a 1 nos acréscimos, bate o City no Etihad e Bielsa supera Guardiola pela Premier League

Tão aguardado pelos amantes do futebol tático, o encontro entre Pep Guardiola e Marcelo Bielsa terminou com o argentino levando a melhor. Com gol no fim do duelo dentro do Etihad Stadium, o Leeds United bateu o Manchester City por 2 a 1, pela Premier League.

O time de Bielsa passou todo o segundo tempo após Liam Cooper ser expulso no fim da primeira etapa. Carrasco, Dallas marcou duas vezes na partida para os Whites. Ferran Torres fez para os Citizens.

Com a derrota, o City estaciona nos 74 pontos, ainda com enorme vantagem na ponta da tabela. Já o Leeds sobe para os 44 pontos, agora na 9ª colocação.

Bielsa surpreende no ‘xadrez’

De olho na decisão pela Champions League no meio da semana, Guardiola mandou a campo uma equipe com variações, poupando jogadores como Gundogan e De Bruyne.

Em um dos duelos táticos mais aguardados do calendário, o jogo de xadrez deu mesmo tom da partida. E isso resultou nas poucas chances claras de gol.

Como relatado durante a transmissão por Natalie Gedra, correspondente da ESPN Brasil na Inglaterra, a ordem mais ouvida pelos jogadores dos dois times em campo foi ‘mantenham a bola’.

Em uma das raras oportunidades dos donos da casa, que mantinham a maior posse no duelo tático, Fernandinho levou a melhor contra Cooper e tocou para Sterling, que bateu cruzado, mas pela linha de fundo.

No primeiro chute no gol do Leeds, rede. Após erro na marcação de João Cancelo, Hélder Costa levou a melhor e encontrou Bamford, que tocou para Dallas bater cruzado, no canto, sem chances de defesa para Ederson.

Antes do apito final, no entanto, Marcelo Bielsa ganhou um problemão daqueles após Liam Cooper ser expulso por falta dura em Gabriel Jesus, que contou com o ajuda do VAR.

Pressão ‘insana’ de Guardiola

Com um jogador a menos durante toda a segunda etapa, restou ao Leeds recuar as linhas para rentar garantir o placar favorável.

O resultado? Pressão insana do Manchester City, principalmente após as mudanças de Guardiola para colocar o time no ataque. Com isso, os donos da casa passaram a empilhar chances, parando na grande atuação do goleiro Meslier.

O muro de Marcelo Bielsa, no entanto, falhou. Com excelente jogada de Fernandinho, Bernardo Silva encontrou Ferran Torres na grande área. Chute forte, no canto. Empate do City.

Ainda desperdiçando oportunidades de matar a partida, a equipe de Guardiola foi punida pela lei do futebol: quem não faz, toma.

Em contra-ataque já nos minutos finais da partida, Stuart Dallas marcou o segundo na partida, dando a vitória incrível aos Whites diante do líder do campeonato.

E agora?

Após a partida deste sábado, o Manchester City entra em campo novamente na quarta-feira (14), quando reencontra o Borussia Dortmund pelas quartas de final da Uefa Champions League. No sábado (17), terá pela frente o Chelsea, na semifinal da Copa da Inglaterra.

Já o Leeds terá uma semana livre para treinamentos antes de encarar o Liverpool, no dia 19, segunda-feira, pela Premier League.

MANCHESTER CITY 1 X 2 LEEDS UNITED

GOLS: Ferrán Torres (76′) para o Manchester City; Stuart Dallas (42′ e 91′) para o Leeds United

MANCHESTER CITY: Ederson; Cancelo, Stones, Aké (Gundogan) e Mendy (Phil Foden); Fernandinho, Zinchenko e Bernardo Silva; Ferrán Torres, Sterling e Gabriel Jesus

LEEDS UNITED: Meslier; Ayling, Llorente, Cooper e Alioski; Phillips, Dallas, Roberts (Koch), Raphinha e Hélder Costa; Bamford (Struijk)