Legacies 3×9: Hope e Lizzie encaram suas diferenças (recap)

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

Depois de uma série de monstros bizarros, o nono episódio de Legacies teve a presença apenas de um gremlin fofo, mas muito atrevido.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 3×9 de Legacies

Lizzie está com raiva de Hope, uma vez que suas ações do último episódio poderiam ter matado muita gente, incluindo Josie. No entanto, ainda há um vínculo de irmã entre as duas. As duas protagonizam a interação com o monstro da semana: um gremlin, que fica as provocando.

(The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Ao perceber que o monstrinho se alimenta do desrespeito, Lizzie e Hope concordaram em colocar suas diferenças de lado. Porém, o pequeno encrenqueiro captura Cleo e usa seu próprio desrespeito para se tornar gigantesco. Assim, as duas tiveram que passar a se conectar para trazer o monstro crescido de volta ao tamanho normal.

Contudo, Lizzie continua se preocupando com a Escola Salvatore sem Josie, dado os problemas de abandono que ela tem desde a estreia da série. Nesse quesito, Hope está basicamente substituindo a irmã da loira agora, dando a Lizzie alguém para se aproximar e se abrir.

Landon está estranho

Apesar das tentativas fúteis de Landon de negociar a paz entre as bruxas guerreiras durante o episódio, o moço anda agindo fora do comum. A tal ponto que se torna óbvio que há mais do que o que se vê acontecendo.

A iteração de Landon não parece ser afetada pelo que aconteceu no Mundo da Prisão, incluindo sua batalha com o Necromante. Há uma escuridão que ele está tentando mascarar com humor, e provavelmente não está longe de ser revelado, algo muito mais sinistro.

Legacies menciona Delena

O episódio também revela que os Salvatore estão hospedando Josie enquanto ela frequenta o Mystic Falls High, em um momento em que a híbrida finalmente se abre com o pai, ao mesmo tempo que traz um gostinho para os fãs com uma referência à The Vampire Diaries.

(The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Depois de levar sua filha da escola para casa, Alaric comentou: “Estou surpreso com a perfeição com que reconstruíram este lugar”. E, quando ele tentou ir embora, ela o fez ficar com esta oferta atraente: “Tia Elena estará em casa logo após seu turno, e ela está planejando fazer algumas receitas antigas da família Salvatore”.

Durante esse momento emocional de ligação entre pai e filha, ela também contou a ele sobre seu romance com Finch, ao qual ele respondeu: “A última pessoa que quero que lhe dê conselhos sobre relacionamento é Damon”.

MG e Ethan se aproximam

MG acidentalmente expõe seus poderes de vampiro para Ethan, apenas para descobrir que o xerife Mac o deixou com um suprimento de pílulas de verbena antes de fugir da cidade. Então, MG foi forçado a esperar, criando uma oportunidade para que ele e Ethan iniciassem uma amizade improvável, se identificando por causa de histórias em quadrinhos – assim como seus sentimentos mútuos de deslocamento e inadequação.

