Legacies: casa de The Vampire Diaries aparece na série spin-off

Legacies mexeu com o emocional dos fãs no nono episódio da 3ª temporada, intitulado “Do All Malivore Monsters Provide This Level of Emotional Insight?“. Isso porque o spin-off mostrou, depois de muito tempo, a casa da família Gilbert e ainda por cima mencionou o casal Elena e Damon, protagonistas de The Vampire Diaries.

A casa dos Gilbert

A jovem Josie acabou decidindo por se afastar e ficar com a família Salvatore por um tempo, enquanto está estudando na Mystic Falls High.

Em um momento do episódio, Alaric está escoltando a filha para a casa em que ele está ficando durante esse tempo: a reconstruída casa dos Gilbert! A casa foi ajeitada por Elena, que está morando no local com o marido Damon. Quando chega no local, Alaric comenta estar surpreso pela forma como deixaram a casa idêntica àquela que foi destruída.

Enfim, depois de muito tempo sem aparecer, a locação voltou aos olhos dos fãs do universo de The Vampire Diaries.

O casal Elena e Damon

Além da moradia, o casal Delena também voltou a ser mencionado na série. Josie comenta que Alaric está convidado para jantar, dizendo que Elena está preparando algumas receitas tradicionais da família Salvatore.

Damon foi mencionado de forma cômica, como o personagem merece. Josie está comentando sobre problemas no relacionamento com Finch e Alaric comenta: “A última pessoa que quero que lhe dê conselhos sobre relacionamento é Damon”.

O casal ainda não apareceu em imagem na série, e nem deve aparecer, mas várias menções são feitas aos dois. Ainda assim, a curta cena serviu para os fãs matarem um pouco as saudades dos protagonistas da série original.