Legends of Tomorrow: trailer da 6ª temporada traz estilo animado da Disney

Recentemente, a The CW divulgou um trailer inédito para a 6ª temporada de Legends of Tomorrow. A partir do dia 2 de maio, a produção começará a ser transmitida novamente na emissora. Entretanto, as novas imagens revelam alguns momentos animados na narrativa, trazendo referências ao traço das animações da Disney.

De acordo com o Entertainment Weekly, pelo menos um dos episódios da próxima temporada da série vai ser dirigido por Caity Lotz, intérprete da protagonista Sara, e é nele que teremos essas intervenções estilísticas diferentes.

“Existem algumas músicas lindas e Astra [interpretada por Olivia Swann] chega a ser nossa versão de uma princesa da Disney”, explicou Phil Klemmer, coshowrunner de Legends of Tomorrow, durante uma entrevista ao portal.

“O motivo pelo qual fizemos isso é para conseguirmos quebrar com a narrativa. Então, há um um ponto na história em que tudo se torna tão estranho que eu estava realmente tendo dificuldade em ver isso na minha cabeça de um jeito comum”, contou.

Confira o trailer completo:

Legends of Tomorrow: saiba mais sobre a 6ª temporada da série da DC

Além de Caity Lotz e Olivia Swann, o elenco dos novos episódios ainda conta com as participações de Dominic Purcell, Nick Zano, Tala Ashe, Matt Ryan, Jes Macallan, Adam Tsekhman, Shayan Sobhian, Lisseth Chavez e Raffi Barsoumian.

Ao que tudo indica, a 6ª temporada de Legends of Tomorrow vai começar com um grande evento, mostrando o desaparecimento de Sara e todas as consequências de um suposto sequestro por alienígenas. A mobilização da equipe para conseguir localizá-la deverá ser um dos grandes pontos abordados pela trama.

Portanto, não deixe de conferir! Os novos episódios da série da DC chegam em 2 de maio na The CW.