Lei Seca Americana: Filmes que abordam o tema 

A Lei Seca americana ou também denominada como “O Nobre Experimento” marcou o período de 1920 e 1933 na história norte-americana.

Através da Lei Seca ficou estabelecida a proibição da produção, logística e venda de bebidas alcoólicas para consumo através da 18° emenda da Constituição dos Estados Unidos.

No início a medida foi amplamente apoiada, mas ao longo dos anos com o comércio ilegal cada vez mais forte e o governo sem agir com as devidas medidas surgem traficantes poderosos.

Podemos citar o caso de Al Capone em Chicago como um dos mais populares do período. A Lei Seca só chegou ao fim no governo de Franklin Delano Roosevelt.

Por se tratar de um período intenso da história norte-americana, o assunto poderá surgir em questões de vestibulares e até mesmo no Enem.

Dicas de filmes sobre a Lei Seca Americana

Quer entender melhor que foi a Lei Seca americana? Então veja só a lista de filmes que selecionamos para você assistir.

Os Infratores

O filme conta a história dos irmãos Bondurant que durante a Lei Seca nos anos 30 ganhavam a vida vendendo bebidas alcoólicas, sobretudo whiskey de maneira ilegal.

Entre problemas familiares e com a polícia, os negócios da família conseguem ir bem. No entanto, um policial enviado de Chicago chega disposto a prender os irmãos não importa o que aconteça.

Os Intocáveis

O filme mostra a Chicago dos anos 30 dominada por Al Capone, chefe do crime que acabou construindo um verdadeiro império através das bebidas alcoólicas.

O policial Eliot Ness não poupa esforços para conseguir prender o gangster. Entretanto, diversas das suas alternativas acabam frustradas devido à corrupção espalhada pela cidade. Como medida, a saber, Ness passa a recrutar policiais com histórico limpo de corrupção para capturar Al Capone.

O Massacre de Chicago

O filme mostra a Chicago dos anos 20 e como Al Capone consegue tornar-se um gângster respeitado ao organizar uma emboscada contra chefes de uma gangue rival.

Em síntese, no dia dos namorados, os integrantes da gangue de Al Capone se vestiram de policiais e assassinaram os gangsters rivais. Trata-se de um evento chave para a ascensão de Al Capone como um dos maiores nomes do crime organizado.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre filmes sobre a Lei Seca americana?

Não deixe de ler também – Nelson Mandela: Dicas de filmes sobre o ativista.