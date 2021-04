Leicester se recupera no fim, mas não consegue evitar derrota para o West Ham

Neste domingo, o West Ham recebeu o Leicester pela xxª rodada do Campeonato Inglês. O final de jogo foi emocionante, mas o os visitantes saíram derrotados por 3 a 2.

Com o resultado, o West Ham encosta no adversário e fica na quarta posição com 55, apenas um ponto atrás do Leicester, terceiro colocado com 56. Neste momento, os dois estariam classificados para a Liga dos Campeões.

Justin Setterfield / POOL / AFP

O time da casa fez um ótimo primeiro tempo que praticamente garantiu a vitória. Jesse Lingard, o nome do jogo, fez os dois primeiros gols aos 29 e aos 44 minutos. Na segunda etapa, Bowen ampliou logo aos três minutos. Mais no final, aos 25, começou a reação dos visitantes, com Iheanacho, que marcou também aos 46, mas já era tarde para impedir a derrota.

Mais cedo, o Burnley perdeu em casa para o Newcastle por 2 a 1.