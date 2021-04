Lembra dela? Primeira sister a fazer sexo no BBB hoje mora reclusa na Espanha · .

Tarciana Mafra, participante da segunda edição do Big Brother Brasil, em 2002, entrou para a história por ter sido protagonista da primeira cena de sexo no reality. Ela e Jéferson de Oliveira tiveram seu momento debaixo do edredom exibido em rede nacional. As críticas vieram, mas ficaram no passado. Hoje, a ex-BBB mora reclusa em Alicante, na Espanha, e não vê mais o programa.

Na edição atual do BBB, Fiuk caiu no choro depois de ir para debaixo do edredom com Thaís Braz. Quase 20 anos atrás, Tarciana também demonstrou preocupação, principalmente com as opiniões de sua família. “Meu Deus, o que fizemos?”, disse após o ato. “Aconteceu, relaxa”, respondeu o rapaz.

O sexo real fez o BBB2 registrar 48 pontos de audiência em 10 de junho daquele ano. Mas também colocou a emissora no centro de uma polêmica. De acordo com o site Memória Globo, os dois não haviam usado preservativos.

Por isso, o então coordenador nacional do Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Paulo Roberto Teixeira, enviou carta à Globo sobre a importância de se divulgar informações sobre sexo seguro.

Jéferson de Oliveira e Tarciana em dia de paredão no BBB2 (Foto: Renato Rocha Miranda/TV Globo)

Marluce Dias da Silva, diretora-geral da emissora na época, determinou que se cortassem as cenas de sexo das edições seguintes. Tudo isso resultou no programa sendo reclassificado para a faixa etária de 16 anos.

Tarciana nunca se arrependeu do ato tomado em um momento de liberdade. Sente pesar apenas pela escolha do parceiro. Após deixar o confinamento, ela chegou a chamar Oliveira de “moleque” por terem se desentendido fora das câmeras.

Anos após o BBB2, a brasileira foi pega de surpresa com a notícia de que o Viva reprisará sua edição. “Não sabia que ia passar outra vez”, admite.

Hoje, Tarciana prefere o anonimato. Não por querer esquecer o reality, mas por levar uma vida tranquila com a família. Aos 46 anos, ela tem dois filhos: Hector, de 16 anos, e Amaia, 10, frutos do relacionamento com o espanhol José Carlos. Os herdeiros, aliás, têm conhecimento da fama de ex-BBB da mãe.

“Eles sabem falar português e sabem que eu participei do BBB2. Não acho que veremos o programa. Mas se eles quiserem, podem ver”, comenta.

Reprise sem cancelamento

Por causa do turbilhão de julgamentos que enfrentou no passado, Tarciana espera que a reprise faça o público enxergar o BBB2 de outra forma. “Espero que tenha evoluído essa forma tão atrasada de pensar de muita gente. Naquela época, tudo estava muito atrasado”, analisa.

“Gosto de ver as coisas avançarem. Nunca vivi no passado. Sempre fui a favor da liberdade de uma mulher independente. Se fosse um homem, ninguém falaria nada. É ridículo o juízo que fazem das mulheres, que sempre sofrem discriminação por serem mulheres”, desabafa.

De sua participação no BBB2, ela tem o desejo de rever uma cena especial. “A visita da Ivete Sangalo”, aponta. A cantora entrou na casa caracterizada de Jade, personagem de Giovanna Antonelli na novela O Clone (2001).

No entanto, reclusa na Espanha, a empresária admite que não é mais fã de reality show nem confere as edições mais atuais. “Não gosto mais de acompanhar esses programas”, confessa. Também entrega que não pretende voltar a morar no Brasil. “Só vou de férias”, finaliza.

As duas primeiras edições do Big Brother Brasil serão reprisadas no Viva a partir de maio. O BBB1 começa a ser exibido em 11 de maio. A segunda edição será transmitida na sequência. As duas também estarão no Globoplay.

Relembre cenas do BBB2: