Lenda do United, Giggs vai responder por agressão a duas mulheres e deixa seleção

Ryan Giggs, craque do Manchester United de Alex Ferguson, foi acusado de agredir duas mulheres e não comanda mais a seleção de País de Gales. Nesta sexta-feira (23), a Associação de Futebol galesa confirmou a saída do ex-jogador do cargo.

O ex-meio campista foi indiciado após causar danos corporais a duas mulheres, uma delas sua namorada, na cidade de Salford, na Inglaterra, em novembro do ano passado. Na ocasião, Giggs negou o ocorrido e ficou afastado dos amistosos da seleção galesa e dos compromissos pela Liga das Nações.

Na época, a polícia de Manchester anunciou ter detido um homem de 47 anos sob acusação de agressão, depois de receber uma denúncia para ir a uma casa na região de Worsley, onde uma mulher foi encontrada com ferimentos leves. Ele prestou depoimento, foi interrogado e liberado diante pagamento de fiança.

Giggs vai prestar um novo depoimento na próxima quinta-feira (28), em Manchester, e emitiu um comunicado alegando sua inocência.

“Tenho total respeito pelo devido processo legal e entendo a seriedade das denúncias. Estou ansioso para limpar meu nome”, disse o ex-jogador.

A Associação de Futebol do País de Gales informou que Robert Page, que estava atuando como interino, vai assumir o cargo e comandará a seleção na Eurocopa.

Veja o comunicado:

“A Associação de Futebol do País de Gales tomou nota da decisão do Crown Prosecution Service de prosseguir com a condenação de Ryan Giggs, o técnico da seleção galesa.

Como resultado desta decisão, a Federação pode confirmar que Robert Page comandará a Seleção Masculina Galesa para a Eurocopa 2020 neste verão, com o apoio de Albert Stuivenberg.

A reunião do Conselho agora será realizada para discutir a situação e seu impacto na Associação e na seleção nacional.”