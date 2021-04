Leo Dias ou Leão Lobo? Paulo Betti revela real referência para Téo Pereira de Império · .

Paulo Betti confessa que, até hoje, basta colocar os óculos de Téo Pereira para ser possuído pelo fofoqueiro de Império (2014). O ator não só repete nas ruas bordões como “publique-se” ou “curuzes”, como também tomou gosto pela língua solta do futriqueiro –tanto que não faz mistério para revelar que um de seus 14 irmãos é a verdadeira inspiração para o papel.

Há seis anos, a principal aposta do público era de que o intérprete tinha se inspirado em jornalistas como Leão Lobo e Leo Dias, a quem realmente chegou a recorrer durante a preparação. “Eu também li uma obra chamada Tratado Geral da Fofoca, em que descobri que 90% da atividade humana é baseada no disse me disse”, entrega ele em entrevista ao ..

Já os trejeitos afetados, que lhe renderam críticas pelo tom acima do restante do elenco da novela das nove, vieram de uma pessoa bastante próxima. “As pessoas falavam que nem existem mais bichas assim tão desmunhecadas, mas eu estava justamente imitando uma das minhas irmãs”, revela o namorado de Dadá Coelho.

O personagem ainda lhe exigia horas na cadeira da caracterização a fim de alisar os cabelos para encontrar o topete de Téo. “A gente se agarra até em fio desencapado para fazer um papel. Uma vez o Aguinaldo Silva [autor] disse que a minha pele estava ótima e passei a ir três vezes por semana na acupuntura facial. Era como se eu passasse 2 mil vacinas na cara”, exagera.

O alcoviteiro pintava e bordava em seu escritório, exigia que a assistente Érika (Letícia Birkheuer) lhe rendesse muitos cliques e, de quebra, ainda deslizava pela cadeia ao redigir cada uma de suas reportagens venenosas –que iam desde tirar Cláudio (José Mayer) do armário à força a descobrir o segredo da juventude eterna de Cora (Drica Moraes).

Betti brinca que provou do próprio veneno ao também ser alvo de um colunista que lhe deu uma nota baixa ao avaliar a sua atuação nas primeiras semanas da história. “Quando a gente toma um zero, parece que ele vai em cima da nossa cabeça. Eu tinha até uma reunião marcada com o Antonio Fagundes, mas não fui porque estava com vergonha”, dispara.

Com sangue nos olhos, o artista fala que aceitou atender todos os veículos que o procuraram para se defender da avaliação negativa. “Quis falar com todo mundo, até para me defender, e acho que encontrei uma justificativa bem razoável: todo mundo no Brasil é muito entendido nesse assunto”, analisa ele, diante da paixão nacional pelo mexerico.

