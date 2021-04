Léo Gamalho já bate R.Oliveira em apenas 2 jogos de Coritiba e derruba a web; torcida do Botafogo lamenta perda do artilheiro

Nesta terça-feira (06), o Coritiba carimbou sua passagem para a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer, de forma emocionante, o Operário por 3 a 2, na Arena Joinville, em SC. Brilhou a estrela do piá Luizinho, que marcou o gol da vitória coxa-branca aos 46 minutos do segundo tempo, porém é impossível não destacar o artilheiro Léo Gamalho.

O “Ibra do Nordeste” balançou a rede duas vezes e chegou à marca de três gols em duas partidas com a camisa do Coxa. Léo Gamalho foi, talvez, a grande contratação de José Carlos Brunoro para a temporada 2021 e, em apenas 120 minutos, já ultrapassou o recorde de Ricardo Oliveira, que ainda não deixou o clube.

Em 18 partidas pelo Coxa, Oliveira marcou apenas dois gols. Ele tem contrato até maio no Couto Pereira, mas a direção já tenta um acordo para rescisão antecipada do acordo, já que o centroavante está fora dos planos de Gustavo Morínigo.

O gol na primeira fase contra o União Rondonópolis-MT (na vitória por 1 a 0) garantiu R$ 675 mil, que agora se somam a mais R$ 1,7 milhão pela vaga na próxima etapa da Copa do Brasil. “O Léo é um goleador, ele tem que estar na área, e mais ainda quando recebe bolas como recebeu hoje. É um oportunista, converteu as situações”, disse Morínigo em entrevista coletiva após a partida.

Nas redes sociais, os torcedores do Coxa foram ao delírio com os gols de Gamalho. Deu tempo até para botafoguenses, que buscam um centroavante para a Série B, lamentarem não ter trazido a tempo o camisa 9 do Coxa.

