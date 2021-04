Léo Jabá cita racismo em entrevista e não fica em cima do muro: “Foram negros e operários que lutaram”; atacante está em boa fase

O Vasco de Marcelo Cabo, Jorge Salgado e Alexandre Pássaro segue a montagem de elenco visando o seu retorno à elite do futebol brasileiro no fim desta temporada. Um dos últimos nomes confirmados foi o de Léo Jabá, que vem crescendo de produção nos últimos jogos.









O atacante, aliás, concedeu entrevista à reportagem do ‘UOL Esporte’ e abordou diversos assuntos – entre eles, o racismo no mundo do futebol. Léo Jabá também comemorou seu crescimento no Vasco e elogiou Cabo.

“Eu sei da história do Vasco, que foram negros e operários que lutaram para fazer o estádio e o clube. Eu fico orgulhoso disso. Orgulhoso por conhecer essa grande história do clube e agora fazer parte dela. Sabemos que ainda existe racismo, mas isso tem que acabar. Ninguém é melhor do que ninguém”, explicou Léo.

Foto: Daniel Vorley/AGIF



“O trabalho está sendo muito bom. O Marcelo Cabo é um treinador que conversa muito com os jogadores, que tem uma ideia de trabalho muito boa, bem parecida com o estilo europeu. São trabalhos intensos, que mexem muito com o jogador para que ele se entregue cada vez mais. Isso faz com que todo elenco esteja em sintonia. Eu estou gostando muito”.

“Encontrei companheiros que já joguei antes. O Léo, na Grécia, o Andrey, na Seleção [categorias inferiores]. É bom ter conhecidos no elenco. Eles dão conselhos e também ajudam a ficar mais à vontade na rotina de treinos e jogos”, finalizou Jabá.