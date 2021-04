Léo Matos comemora atuação do Vasco em vitória sobre o Flamengo

Autor do primeiro gol do Vasco, o lateral-direito Léo Matos comemorou a vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo. Ele disse que o grande mérito vascaíno foi respeitar as determinações do técnico Marcelo Cabo.

“Nós conseguimos colocar em prática aquilo que o Marcelo pediu. Nós defendemos bem e com a posse de bola atacamos em bloco, criando os contra-ataques e conseguindo fazer os gols. A equipe está de parabéns” disse após a partida.

O lateral ainda acredita que o Vasco foi inteligente em campo.

“A gente gosta de propor o jogo. Mas em alguns momentos da partida isso não é possível. Temos é que saber sempre usar a melhor estratégia e acho que conseguimos isso”, concluiu Léo Mattos.

O Vasco volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando encara o Boavista em Saquarema, na Região dos Lagos.