Léo Matos reduz salário e acerta renovação com o Vasco

O Vasco segue buscando formas de minimizar a dívida com o elenco. Uma das medidas encontradas pela diretoria foi procurar alguns jogadores para discutir uma redução salarial. O zagueiro Leandro Castán já havia aceitado a proposta e segue no clube. Agora, foi a vez do lateral-direito Léo Matos entrar em acordo com os cruzmaltinos.

Léo Matos concordou a redução do salário e ganhou uma extensão do vínculo. Agora, o jogador vai permanecer no clube até 2022. O atleta chegou no meio da temporada passada, assumiu a titularidade e manteve o posto com a chegada de Marcelo Cabo.

Rafael RIbeiro/Vasco

O jogador foi destaque no clássico contra o Flamengo ao abrir o placar para os cruzmaltinos.