Léo Pereira é flagrado em baile no Taquara e vídeo na web piora situação no Flamengo; Nação se revolta com zagueiro

Desde que Pablo Marí rumou ao Arsenal no começo de 2020, a defesa do Flamengo nunca mais foi a mesma. E olha que Jorge Jesus indicou reforços para o clube, que trouxe Gustavo Henrique e Léo Pereira para disputarem a vaga de parceiro de Rodrigo Caio. Não deu certo, tanto que Rogério Ceni vem escalando Willian Arão improvisado no setor. Bruno Viana ainda veio por empréstimo no início desta temporada.









Quem certamente mais desaponta a diretoria do Mengão deste grupo é Léo Pereira. O zagueiro é a última das opções de Ceni e, em entrevista há três semanas, fez uma autocrítica sobre sua situação no clube. “Foi uma primeira temporada de muito aprendizado. Faço muito uma autocrítica em relação ao meu trabalho e sei que tenho muito a evoluir e aprender no dia a dia. Sigo trabalhando para conquistar meu espaço e agarrar as oportunidades”, disse ao GloboEsporte.com.

FLAGRANTE! Ontem a noite (28/04), o zagueiro do Flamengo Léo Pereira foi fotografado em uma festa no centro da Taquara, no meio da aglomeração e sem máscara.

Fonte: Jornalista @_JPGuerra

Tanto que o Flamengo recusou proposta do Besiktas, da Turquia, e manteve Léo nos planos de Ceni, mesmo que no fim da fila. Entretanto parece que o zagueiro não vem aprendendo muito com os erros. Há pouco, bombou um vídeo nas redes em que supostamente o defensor do Mengão aparece sem máscara numa festa no centro da Taquara, bairro do Rio de Janeiro.

A informação procede do colega João Paulo Guerra. Obviamente que só foi começar a circular a imagem do jogador que torcedores do Flamengo se revoltaram com a atitude. Milhares estão criticando Léo Pereira pela falta de sensibilidade em meio à pandemia, especialmente vindo de um atleta profissional.

Nem o Flamengo tampouco Léo se manifestaram a respeito do vídeo até o fechamento desta reportagem. O zagueiro tem contrato até dezembro de 2024 no Ninho do Urubu e custou R$ 27 milhões em compra junto ao Athletico-PR.