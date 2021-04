Léo Pereira falta a treino do Flamengo e vídeo do zagueiro em festa clandestina viraliza

O zagueiro Léo Pereira faltou ao treino do Flamengo nesta quinta-feira, quando o elenco se reapresentou no Ninho do Urubu após ter a quarta de folga. A ausência do defensor, que não foi liberado pelo departamento de futebol rubro-negro, criou um mal-estar no clube. O jogador foi flagrado em uma festa clandestina, no Rio de Janeiro, na noite anterior, e o vídeo viralizou nas redes.

Diante da exposição, o caso está sendo tratado internamente pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz. Em episódios recentes, outros atletas do Flamengo foram flagrados em aglomerações, mas, diferente de Léo Pereira, nenhum perdeu compromissos do clube, como atividades no Ninho ou jogos.

Após chegar ao clube em janeiro de 2020, cotado para ser o substituto de Pablo Marí, Léo Pereira jamais se firmou no Flamengo. Na atual temporada, o zagueiro perdeu ainda mais espaço sob o comando de Rogério Ceni, jogando três partidas entre os reservas, no Estadual, e entrando a um minuto do fim diante do Unión La Calera, na última terça, em sua partida com o time principal.