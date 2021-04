Léo Pereira se reapresenta ao Flamengo e realiza exame para Covid; zagueiro será multado por falta

Após faltar ao treino de quinta-feira, na reapresentação do elenco, e gerar um mal-estar no departamento de futebol do Flamengo, o zagueiro Léo Pereira voltou às atividades CT do clube nesta sexta, véspera de semifinal do Carioca. Por ter sido flagrado em uma festa com aglomeração em meio à pandemia do coronavírus, o defensor foi testado e o resultado para a Covid-19 foi negativo.

A informação foi inicialmente publicada pelo “Globoesporte”. A comissão técnica definirá nesta sexta os relacionados para a primeira partida das semifinais contra o Volta Redonda, que será realizado no Maracanã, às 21h5.

Apesar de não ser afastado, a diretoria do Flamengo irá multar Léo Pereira, que não apresentou justificativa, tampouco foi liberado pelo clube da atividade de quinta-feira, o que difere o caso do zagueiro de outros atletas rubro-negros que, em meio à pandemia do coronavírus, foram flagrados em aglomerações.