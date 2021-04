Léo Pereira se reapresenta, recebe multa e fica fora de partida contra o Volta Redonda

O Flamengo divulgou, nesta sexta-feira (30), uma punição dada ao zagueiro Léo Pereira com uma multa, após o defensor ficar ausente do treinamento da última quinta (29). O clube ainda informou que o atleta foi reintegrado, mas não disputará a partida contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.

A ausência do jogador, segundo o site Ge, era um mal-estar. O defensor realizou seu teste para saber se tinha COVID-19, mas o resultado foi negativo.

A situação, porém, gerou um desconforto nos bastidores do clube após fotos e um vídeo do atleta em uma aglomeração na noite da última quarta-feira (28) serem divulgados nas redes sociais.

Léo Pereira não é o primeiro jogador do Flamengo a aglomerar na pandemia. Antes dele, Gabigol e Hugo Souza também foram flagrados. No entanto, a diretoria carioca desvinculou os casos, já que os dois últimos não falharam em compromissos do clube e estavam em suas folgas.

O zagueiro ficou no banco na última terça, na vitória do Flamengo por 4 a 1 em cima do La Calera, pela 2ª rodada da Conmebol Libertadores. O jogador chegou em 2020 ao clube carioca e, ao todo, entrou em campo 38 vezes.

No início do ano, o Flamengo chegou a receber uma proposta do Besiktas por Léo Pereira, mas a negociação não teve um desfecho positivo por conta da diferença no entendimento de valores.