Léo se inspira em Alaba para atuar na zaga e explica diferenças entre trabalhos de Diniz e Crespo no São Paulo

Jogando como zagueiro desde os tempos de Fernando Diniz, Léo vem sendo titular nas primeiras partidas do São Paulo no Paulistão sob o comando de Hernán Crespo. Ele iniciou cinco dos seis jogos do treinador argentino, formando trio de zaga principalmente com Arboleda e Bruno Alves. Em entrevista ao Seleção SporTV, ele falou sobre atuar na posição e a respeito do trabalho de Crespo até o momento.









Léo deixou claro que, apesar de estar atuando como zagueiro, também pode atuar como lateral-esquerdo: “Posso jogar nas duas funções. Estou aqui para ajudar o São Paulo. Estou me adaptando cada vez mais na posição de zagueiro e estudando muito para evoluir nessa nova função”.

Ele ainda contou como o ex-técnico do clube Fernando Diniz o colocou na função: “No começo, nós tivemos uma conversa de mais de uma hora sobre essa nova função quando ele me propôs. Pensei bastante, e falei para ele que tinha jogado minha carreira toda de lateral. Mas seria um grande desafio jogar como zagueiro naquele momento”.

Quanto à inspiração para atuar como zagueiro, Léo citou um dos melhores do mundo na atualidade: “O jogador que é minha referência e que me inspiro muito é o Alaba, do Bayern de Munique. Também começou de lateral e agora atua como zagueiro. Procuro observar muito ele jogando, como ele atua na saída de bola, como ele se posiciona”.

Sob o comando de Hernán Crespo desde o início da temporada, ele explicou as diferenças entre o argentino e Diniz: “Ele (Crespo) gosta de muita pressão para retomada da posse de bola. O Diniz gostava de ter um bloco mais agrupado na região da bola, já o Crespo gosta do time mais aberto pelas laterais e definir as jogadas rapidamente”.