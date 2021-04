Léo Sena vira ‘maestro’ na Itália e arrependimento por passe barato é tornado público no Galo: “Sampaoli não queria”, brinca torcedor

O pacotão de reforços do Galo está ‘on fire’. Hulk, Nacho, Dodô e Tchê Tchê foram algumas das contratações de peso do Atlético neste início de temporada. O projeto da nova diretoria se baseia na construção da Arena MRV e de um time vitorioso e hegemônico nos próximos anos. A alta cúpula do clube tentará igualar os projetos de Palmeiras, Flamengo e Grêmio.









A saída de Mattos, responsável por boa parte dos investimentos em 2020, teve um impacto negativo de início, mas foi solucionada com a chegada de Rodrigo Caetano, ex-Inter. Dos mais de 20 jogadores contratados na última temporada, nem todos deram certo. Léo Sena, do Goiás, foi um deles. O meia chegou com muita expectativa em BH, mas não foi aprovado por Sampaoli e acabou sendo emprestado.

Hoje, no Spezia, da Itália, Léo se firmou como um dos grandes destaques da equipe. O meia foi contratado pelo Atlético por R$ 4 milhões e a direção adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador. O empréstimo de Sena tem um pequeno problema: o passe fixado em contrato é de € 2,5 milhões de euros, ou seja, o Galo pode ter um prejuízo financeiro gigantesco.

Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images



Se o meia tivesse sido aproveitado por Sampaoli, por exemplo, Coelho poderia tentar vender o jogador por um valor bem maior. A perda esportiva também é destacada, já que o Galo ainda sonha com um novo volante no mercado e parte da diretoria entende que Léo seria o nome certo. O renomado portal ‘SofaScore Brazil’ levantou os principais feitos do meia na atual temporada.

Em 2021, Léo acumula:

11 jogos (6 titular)

1 assistência

58/70 bolas longas certas (83%)

26/31 dribles certos (84%)

22 desarmes

52 faltas sofridas (8 cometidas)

0 amarelos

0 erros defensivos