Léo sobe o tom após boatos de sua saída do Cruzeiro: “Vocês vão saber da minha boca”; defensor se recupera de lesão

O Cruzeiro ainda é uma incógnita na temporada. Apesar de não ter começado muito bem, a chegada de Felipe Conceição deu um novo panorama para o time. Com uma melhora significativa no desempenh da equipe, a Raposa vem conquistando alguns bons resultados – como a vitória por 1 a 0 diante do “poderoso” Atlético pelo clássico mineiro.









Em contrapartida, derrotas como para o Pouso Alegre fazem o torcedor cruzeirense duvidar das pretensões do time no Estadual e até mesmo no Campeonato Brasileiro da Série B. Além de vencer o rival, o Cruzeiro também bateu o América-RN e avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. Já no último final de semana, goleou a Patrocinense por 4 a 0.

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro



Além do bom momento dentro de campo, os bastidores da Raposa também estão agitados. Nesta terça-feira (27), o ge.com noticiou que o Cruzeiro negociava amigavalmente a rescisão contratual de Léo. No entato, o zagueiro desmentiu a informação atráves das suas redes sociais e afirmou que seguirá no clube celeste.

“Até então, não tem nada decidido. Não tenho interesse em sair do clube, não tenho interesse em sair do Cruzeiro. Quando tiver ou se tiver alguma coisa eu vou ser o primeiro a falar, porque eu sempre fui leal, sempre tive caráter, profissionalismo. Vocês vão saber da minha boca, e eu venho aqui para falar para vocês”, explicou o defensor.

torcedor do cruzeiro antes da notícia do Léo: “lento, não agrega nada no time, sai fora” depois da notícia: “não vai embora ������” quando descobre que é fake news: “feliz que ele não saia, é mt importante pro clube” — todo dia uma decepção diferente (@NcolasJr)

April 28, 2021





Com mais de 400 jogos com a camisa do Cruzeiro, Léo acumula títulos na Raposa. Na Toca há 11 anos, o zagueiro é cruzeirense desde a infância. No entanto, o atleta vem sofrendo com lesões e está fora de combate desde o ano passado. Desde a queda para a Série B, Léo aceitou a readequação salarial para seguir no clube.