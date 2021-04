Leonardo manda recado que indica futuro de Neymar e Mbappé

Autor de dois dos três gols do PSG na vitória sobre o Metz, neste sábado (24), Mbappé tem contrato com o clube parisiense até junho de 2022.

Leonardo, diretor esportivo do PSG, garantiu que os dirigentes estão otimistas com a negociação, embora o futuro do atacante ainda não esteja realmente definido.

“Ele ainda tem um ano de contrato, não é o fim. O momento da decisão dele vai chegar, mas hoje não é importante. Em geral, estamos otimistas. Não temos porque não estar por causa do que fizemos. Mas continuo pedindo concentração em campo”, disse Leonardo em entrevista ao Canal+.

O brasileiro também foi questionado sobre as palavras de Florentino Pérez nas quais assegurou que, sem a Superliga, seria impossível contratar Mbappé.

“Não vamos entrar nisso. Pensamos nos jogos. Todo mundo tem seus objetivos. Muitas coisas aconteceram, mas temos que nos concentrar no campo. Não queremos ser distraídos por coisas externas”, disse o dirigente.

Sobre o futuro de Neymar, Leonardo também está esperançoso para que o craque renove com o clube parisiense. Assim como o de Mbapé, o contrato do jogador também acaba em junho de 2022.

“Todos sabem a nossa intenção. Não temos pressa, queremos ficar calados. Claro, queremos que aconteça, mas o objetivo é jogar a final da Uefa Champions League no dia 29 de maio”, explicou.

O PSG venceu o Metz por 3 a 1, neste sábado, e vai dormir na primeira colocação do Campeonato Francês, com 72 pontos. O time aguarda os resultados dos três rivais que seguem na disputa pelo topo. O Monaco, quarto colocado visita o Angers, e no encerramento da 33ª rodada, o Lyon (67 pontos) recebe o Lille (70) no confronto direto entre dois candidatos à taça.

O próximo compromisso do PSG será o jogo de ida da semifinal da Champions League na quarta-feira (28), em Paris, com atenção total nos próximos dias à Mbappé, que foi substituido nos minutos finais do jogo contra o Metz com um problema na perna direita.