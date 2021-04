Lesão de Zaracho abre brecha no meio e fonte no Galo confirma: “Alan Franco deve ter chances”; mais 5 nomes disputam por fora

O Atlético vai ter um desfalque significativo nos próximos jogos da temporada. Substituído no segundo tempo da vitória sobre o América de Cali pela Libertadores, na última terça-feira (27), Zaracho realizou uma ressonância magnética que constatou uma lesão ligamentar no tornozelo direito. O clube não estipula prazos, porém o argentino deve perder várias partidas do Galo em sequência.









Sem o meio-campista argentino, o Atlético se prepara para o jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Tombense, no próximo sábado (1), às 16h30 (horário de Brasília), no Independência. Três dias depois, o Alvinegro volta a campo pela Libertadores para encarar o Cerro Porteño no Mineirão. Cabe a Cuca agora a definir quem será o substituto de Zaracho.

Hoje o setor de meio de campo é uma das principais dores de cabeca do técnico. Allan não vem bem em 2021 – criticado por grande parte da Massa – e perdeu espaço exatamente na vitória contra o América de Cali. Nathan é irregular, porém aparece como alternativa para o argentino, assim como o equatoriano Alan Franco.

Aliás Franco rendeu várias discussões contrárias ao trabalho de Cuca nas últimas semanas, já que o equatoriano, recuperado da Covid-19, não vinha tendo espaço no elenco nas partidas mais decisivas da temporada. Segundo apurou o Bolavip Brasil com fontes ligadas ao clube, o volante de 22 anos “deve ter mais chances” sequência com o treinador.

Dylan Borrero vem sendo elogiado por Cuca e é uma opção para a vaga de Zaracho — Foto: Bruno Cantini / Atlético



Testado na posição recentemente e elogiado pelo treinador, o colombiano Dylan Borrero também surge como alternativa, assim como Hyoran e o jovem Calebe, esses últimos com menos minutagem com a atual comissão técnica.

Naturalmente Jair seria uma das primeiras opções de Cuca nesse momento, porém o meio-campista ainda está no processo de transição do departamento médico para a preparação física, após sofrer uma lesão na coxa direita, no início de abril. Sem estar 100%, Alan Franco é o grande favorito para assumir a condição de titular contra a Tombense e diante do Cerro.

O segundo na escala seria Nathan, mas como foi expulso na última partida pelo Campeonato Mineiro, o volante é desfalque certo na partida de ida da semifinal do Estadual. Por isso, Cuca tem a chance de dar mais sequência ao equatoriano, até por ter dois jogos decisivos na sequência. Três se pensarmos na volta contra Tombense.