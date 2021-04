Lesão é descartada e Jandrei vira tema às vésperas da estreia na Sula: “Vão apostar nos meninos da casa”, diz empresário

O Athletico tem compromisso pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira (20). O Furacão enfrenta o Aucas do Equador e na lista dos relacionados para o jogo não está o goleiro Jandrei. Contudo, o jogador não deve mais integrar o elenco Rubro-Negro, pois segundo seu empresário, Carlos Escuro, a direção do Athletico já comunicou que não irá comprar do goleiro, que tem terá o fim de seu contrato em 30 de junho. Se fosse exercer o direito de compra, o clube desembolsaria 2,7 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual). A informação é do Globoesporte.com.









“O Athletico não optou pela compra do Jandrei, que se encerra agora em 30 de junho. Ele tem a opção e a preferência da compra, mas já passaram para a gente que não vão comprar, que vão apostar nos meninos da casa. Sabem da qualidade do Jandrei, mas, pelos valores preestabelecidos junto ao Genoa, os valores ficaram muito altos com a alta do euro”, revelou o empresário. O goleiro não está nos planos do Furacão, mas receberá o salário acordado com o clube até o fim do vínculo. Jandrei está emprestado ao Athletico pelo Genoa, da Itália.

Como a janela para transferências no futebol italiano está fechada, o empresário afirmou que a saída de Jandrei não será realizada agora. A estratégia é válida tanto para um possível retorno à Itália, quanto para qualquer outro clube.

Informação que está faz tempo correndo errada, inclusive. Athletico não tem nenhuma intenção de comprar Jandrei e deve utilizar Bento como reserva imediato para o Santos.

Léo Linck deve ou assumir a 3ª vaga, ou voltar ao sub20.

Anderson abrirá negociações com o Náutico. https://t.co/7KSyBCLOzD — Vinicius S. Furlan (@furlanvs)

April 19, 2021





Contudo, ficou claro que o Furacão centra atenções em seus três goleiros: Santos, Bento e Léo Linck. Entretanto, Santos está afastado com Covid-19 e não enfrenta o Aucas, em partida que acontece no Equador pela Copa Sul-Americana. Para o jogo pela competição continental, o Furacão deve ter a provável escalação: Bento; Erick, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Abner; Richard, Christian (Vitinho), Fernando Canesin e Léo Cittadini; Nikão e Renato Kayzer.