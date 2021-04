Leveduras: O que você precisa estudar

As leveduras são espécies de fungos, em forma de organismos unicelulares que não realizam a fotossíntese e se reproduzem de maneira assexuada.

Trata-se de microorganismos que aumentam de quantidade extremamente rápido e realizam respiração anaeróbica ou fermentação.

Por isso, eles acabam sendo utilizados na produção de pães e bebidas alcoólicas, por exemplo.

As leveduras poderão surgir nas questões do Enem e demais vestibulares, acompanhe o artigo e fique ligado no assunto!

Leveduras: Fonte de energia

As leveduras acabam utilizadas por muitos indivíduos em benefício da saúde. Afinal, elas possuem enorme valor proteico, além de serem ricas em vitaminas do complexo B.

Ademais, também possuem efeito benéfico no aparelho digestório auxiliando no funcionamento dos intestinos, além de agirem na defesa do organismo contra agentes patogênicos.

Todavia, podemos citar a utilização de leveduras na fabricação de pães. Por meio do fermento biológico, durante o processo de fermentação libera-se o gás carbônico, fazendo a matéria aumentar de volume.

Utilização na produção de cerveja

Muito popular no ramo das bebidas alcoólicas, a cerveja conta com a presença de leveduras na sua produção. A mais conhecida delas é a Saccharomyces Cerevisiae, também conhecida como levedo ou levedura de cerveja.

Ou seja, a levedura de cerveja transforma o açúcar em álcool através da fermentação, afinal, trata-se de uma das etapas da respiração anaeróbica.

Trata-se de um processo amplamente utilizado na indústria de bebidas alcoólicas na fabricação de cervejas, tal qual outros tipos como rum e uísque.

Principais características

As leveduras fazem parte do enorme Reino Fungi, trata-se de organismos eucariotas, ou seja, células com núcleo diferenciado. Além disso, são heterotróficos que não realizam fotossíntese, além de serem unicelulares.

Fermentação

As leveduras são organismos anaeróbicos facultativos. Ou seja, a respiração celular poderá ocorrer na presença de oxigênio “aeróbica” ou na ausência “anaeróbica”.

A saber, a fermentação ocorre justamente quando o oxigênio está ausente, ajudando na produção de diversos produtos.

Além disso, através da fermentação, as leveduras quebram a molécula de glicose para realizar a produção de energia para a sua célula.

Por fim, durante esse processo produz-se gás carbônico e álcool, contribuindo para a produção de pães e bebidas alcoólicas.

