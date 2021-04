Lewandowski confirma que será desfalque para volta de Bayern x PSG

O Bayern de Munique sentiu muito a ausência de Robert Lewandowski na derrota por 3 a 2 para o PSG, nesta quarta-feira, pela ida das quartas da Champions League.

Na Allianz Arena, os bávaros finalizaram 31 vezes (contra só seis dos franceses), mas marcaram apenas dois gols e saíram derrotados em casa, ficando em situação difícil para o 2º jogo.

E se a partida de volta, em Paris, já seria complicada, a situação piorou depois que o próprio Lewandowski confirmou que não conseguirá entrar em campo no Parque dos Príncipes.

Em entrevista à Sky Sports, o atacante, que lesionou o joelho em partida da Polônia pelas eliminatórias da Copa, disse que ainda seguirá como desfalque do Bayern.

“Não (vou voltar contra o PSG). Semana que vem ainda é muito cedo (para voltar a jogar)”, lamentou.

Lewa ainda salientou que fará “de tudo” para estar em campo o mais rápido possível, mas assegurou que não sacrificará seu joelho.

