Lewandowski entra na mira de gigantes europeus e pode deixar o clube alemão na próxima temporada, diz TV

Em meio à chegada de Julian Nagelsmann como novo treinador, o Bayern de Munique pode perder um de seus principais jogadores. Segundo a Sky Sports, Robert Lewandowski pode deixar os bávaros na próxima janela de transferências.

Pini Zahavi, empresário do polonês, conversa com alguns gigantes europeus que estão interessados na contratação do artilheiro. Lewandowski tem contrato até junho de 2023 com o Bayern.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Os bávaros estão cientas das especulações e que as conversas estão em fases iniciais. Mesmo assim, o clube alemão, que está próximo de confirmar mais um título da Bundesliga, não abre mão do craque polonês.

Ainda de acordo com a Sky Sports, o Bayern só estaria disposto a começar a negociar por Lewandowski caso a proposta inicial seja de 80 milhões de euros, cerca de R$ 522 milhões.

Alguns clubes são apontados pelo veículo como os interessados em Lewandowski. Manchester United, Tottenham, Real Madrid e Barcelona. Os dois ingleses por conta da indefinição dos seus camisas 9. Cavani e Harry Kane não estão confirmados se ficam ou saem da dupla.





Já o Real Madrid tem interesse antigo em Lewandowski. No entanto, o plano A para o ataque seria Kylian Mbappé. Por outro lado, o rival catalão poderia trazer o polonês para dividir a responsabilidade e protagonismo com Messi.

Desde que chegou ao Bayern de Munique na temporada 2014-15, Lewandowski já entrou em campo 326 vezes e marcou 289 gols. Além disso, conquistou seis Campeonatos Alemães, uma Uefa Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa, três Copas da Alemanha e quatro Supercopas da Alemanha.