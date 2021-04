Lewandowski pode deixar o Bayern de Munique na próxima temporada

Lewandowski pode deixar o Bayern de Munique em um futuro próximo. Segundo a “Sky Sports”, Pini Zahavi, empresário do centroavante, conversa com diversos clubes europeus que possuem interesse no artilheiro. O atleta está com 32 anos e tem contrato com a equipe bávara até 2023.

O Bayern está ciente das especulações, mas não abre mão de contar com o artilheiro na próxima temporada. Há o entendimento de que uma possível transferência estaria em fase inicial e que os dirigentes aguardam o andamento da situação.

A saída de Lewandowski pode ser entendida como um sinal de que o clube de Munique estaria interessado em Haaland. No entanto, o norueguês não deve sair do Dortmund nesta janela, enquanto tem uma multa estabelecida em 75 milhões de euros (R$ 493 milhões) para 2022.