LG lança closet inteligente e transforma o mercado no país definitivamente

A LG anuncia o lançamento do closet inteligente Styler aqui no Brasil. O produto na verdade é um dispositivo que higieniza as roupas através de recursos avançados.

Enquanto armazena as peças e as mantém livres de odores desagradáveis, o usuário pode fazer outras tarefas do cotidiano.

Nesse sentido, a empresa está de acordo com uma demanda cada vez mais crescente de manter os ambientes e objetos livres de contaminações.

Portanto, a LG anuncia o lançamento do Styler, o primeiro closet inteligente do país.

LG: como funciona o closet inteligente?

O closet da LG tem um sistema de tratamento de roupas inovador, pois é capaz de cuidar dos mais diversos tipos de tecidos em pouco tempo.

Assim, o sistema conta com um vaporizador que ajuda a manter as peças sempre higienizadas.

A tecnologia também elimina amassados, odores desagradáveis e poluentes do uso diário, além de gerar a sensação de roupas novas todos os dias.

O produto inaugura uma nova categoria no mercado e traz uma solução que facilita o processo de higienização das roupas e proporciona tranquilidade para os consumidores.

Quais as características do closet da LG?

O LG Styler apresenta uma alta performance e é baseado na tecnologia TrueSteam, um poderoso gerador de vapor capaz de oferecer ciclos de higienização e desodorização.

Dessa forma, o produto elimina até 99,9% de bactérias e outras sujeiras de roupas.

Ainda assim, o closet movimenta as roupas através de um cabideiro móvel, até 180 vezes por minuto, permitindo que o vapor alcance todas as partes do tecido e eliminando os amassados e odores.

Além das funcionalidades principais, o produto também oferece:

Opção de secagem em baixas temperaturas, ideal para peças do dia a dia e até roupas mais delicadas

O compartimento especial para o cuidado de calças ideal para peças sociais

Dessa forma, o closet inteligente cuida de mais de 16 tipos de tecido, incluindo os mais delicados como seda, linho, lãs, casacos de pele, nylon e outras peças.

Qual o público consumidor do closet da LG?

Além de tudo, é possível controlar e monitorar o Styler de forma remota com o LG ThinQ.

O usuário também pode encontrar ciclos extras para download no aplicativo, como:

Pronto para sair

Uniformes

Lenços e cachecóis

Modo silencioso

A função “Night Care” é para os dias frios, pois consegue manter as roupas aquecidas até a retirada do aparelho.

Marcel Souza, gerente executivo de linha branca da LG, disse:

“Continuaremos a expandir as capacidades de nosso sistema revolucionário de cuidados com as roupas em casa, com a intenção de tornar a vida dos consumidores de todo o país mais fácil e prática”

Como o mercado reage a closet inteligente?

O produto chega às lojas especializadas como uma grande tendência de inovação na categoria premium no país, pois combina o design sofisticado com o desempenho eficaz.

Com painel touch, iluminação interna em LED e acabamentos na cor branca ou espelhada, o closet inteligente combina com qualquer ambiente.

O mercado está atento com o produto.

Contando com a tecnologia TrueSteam, um gerador de vapor que oferece ciclos de higienização e desodorização, o closet elimina as bactérias das roupas.

Outra função para deixar as roupas com cara de novas diariamente é a secagem em baixas temperaturas, para os cuidados com peças mais delicadas.

Além disso, existe um compartimento especial para calças e trajes sociais que garante dobras e vincos precisos mesmo sem passar.

Portanto, os consumidores aguardam ansiosamente pelo produto que promete mudar o mercado de roupas e higiene de roupas.

A empresa sul coreana acerta em cheio com boa parte do público.

A marca não informou o preço do dispositivo.