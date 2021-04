Liberação de Michael para o Grêmio entra em pauta no Flamengo e futuro do atacante é sinalizado

Com a chegada de Tiago Nunes, o Grêmio segue no mercado avaliando possíveis reforços. O novo treinador tem um estilo um pouco diferente de Renato Portaluppi e não é de exigir grandes contratações, entendendo a realidade financeira do futebol brasileiro e também do Tricolor Gaúcho, que desacelerou nas conversas com Douglas Costa após eliminação na Libertadores.









Na última semana, muito se especulou que Michael, do Flamengo, fosse um pedido de Tiago e entrou no radar gremista. O velocista é reserva no Rubro-Negro e também está sendo muito criticado por boa parte da torcida. O clube carioca pagou mais de R$ 30 milhões para tirá-lo do Goiás em 2019 e ele chegou com uma grande expectativa.



Na equipe carioca, o atleta não consegue render e pode ser negociado. Contudo, a diretoria flamenguista tem a política de não reforçar rivais no Brasil e, por isso, descarta veemente qualquer possibilidade de liberá-lo, salvo com uma proposta fora dos padrões para o futebol nacional. Assim, é quase impossível que o jovem vista a camisa do Imortal nessa temporada.



Michael tem sondagens do futebol do exterior e o Flamengo prioriza esse tipo de negociação. Com isso, o Grêmio precisará buscar outra alternativa. Tiago Nunes vem conversando diretamente com o presidente Romildo Bolzan Júnior para estreitar ainda mais a relação e seguir o planejamento traçado para os campeonatos em disputa.

De forma rápida, o técnico tem ganhado o grupo de jogadores e isso é considerado um ponto muito positivo. Flamengo e Grêmio devem continuar brigando pelos grandes títulos na temporada. Sem a Liberta, o Tricolor trata com seriedade a Sul-Americana.