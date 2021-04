LIBERADA nova modalidade de pagamento pelo Nubank

Recentemente, o Nubank disponibilizou a opção de adicionar o cartão físico ou virtual ao Google Pay. Agora, com essa inclusão, é possível realizar pagamentos por aproximação em estabelecimentos comerciais usando um aparelho celular nas maquininhas de cartão que sejam compatíveis. A funcionalidade está disponível tanto para compras no crédito como no débito.

Entretanto, é válido salientar que a integração da fintech com o Google Pay está sendo gradativa, então é bem provável que demore chegar no seu dispositivo. A certificação da nova modalidade se dará quando aparecer um novo ícone indicando o Google Pay no aplicativo do banco digital. Para ativar a nova ferramenta é bem simples, basta seguir o passo a passo:

Como usar o Nubank no Google Pay

Acesse o aplicativo do Nubank em seu celular Android;

No app haverá um novo painel do Google Pay – toque em Registrar meu cartão;

Selecione o cartão para registrar (físico e/ou virtual) e, na tela “Vamos abrir o Google Pay para continuar o registro”, toque em Continuar;

Digite sua senha de 4 dígitos (usada para compras na maquininha), insira o CVC (código de três dígitos presente no cartão) e seu endereço, toque em Mais e em Continuar;

Nos Termos do emissor, toque em “Mais” e em “Aceitar e continuar”;

Espere o cartão ser registrado no Google Pay e clique em “Entendi”.

Através dessa novidade disponibilizada pelo Nubank, além dos usuários poderem fazer pagamentos por aproximação do celular na maquininha que tenha o Google Pay, também será possível fazer compras nos mais variados sites e apps que disponibilizam a opção de pagamento pela carteira digital. Dessa forma a aquisição será mais prática, pois não haverá necessidade.

Nubank libera cartão para quem ainda não tem banco

O Nubank faz saber aos interessados o lançamento de um serviço focado no público que não tem vínculo com outras instituições financeiras (bancos) e para o grupo de pessoas negativadas. Esta é uma ótima oportunidade para quem deseja ter um cartão de crédito da fintech.

A nova proposta permite adicionar crédito ao cidadão para fazer compras em diversos estabelecimentos. O intuito é oferecer aos clientes uma chance de construir um histórico positivo com o banco digital.