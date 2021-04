LIBERADO aumento de limite de crédito dos clientes com cartão do Banco Inter

De acordo com o diretor do Banco Inter, Wagner Ferreira, a fintech disponibilizará um novo serviço, o limite provisório de crédito. Essa nova opção será oferecida aos clientes que possuem um crédito reduzido no cartão e pretendem fazer uma compra específica com um valor que ultrapasse seu limite.

Ademais, o novo serviço ajudará estreitar a relação entre o banco e seus clientes, conforme informou o diretor. Trata-se de uma nova medida para chamar mais correntistas.

Limite de crédito provisório no Banco Inter

O presidente do Banco reafirmou que para o cliente ter acesso a um limite de crédito maior, é necessário que seja um usuário ativo da conta do banco.

“Vamos supor que você tem 3 cartões de crédito, entre eles o do Banco Inter, mas com um limite baixo. E você continua usando os outros. Isso não é legal, pois quanto mais você concentrar as compras em um cartão, e chegando próximo ao seu limite, você está sinalizando a sua capacidade financeira e de controle. Então nós vamos acabar aumentando esse limite mais ainda”, disse.

Em relação a solicitação do limite provisório do cartão de crédito, Ferreira esclarece que pode ser feita de forma simples e prática, por meio do próprio aplicativo.

Portanto, o cliente que precisar de um acréscimo do limite no cartão de crédito em uma situação emergencial, ou até mesmo pra custear uma compra com um valor superior a margem, pode solicitar ao Inter através da sua plataforma. Após o pedido, a empresa analisará se o cliente será ou não contemplado com a liberação do novo limite.

“Se você vai fazer uma viagem, por exemplo, e quer um incremento de limite de R$ 2 mil reais para gastar lá, nós podemos oferecer. O Inter analisa esse incremento internamente e, dependendo do histórico que a pessoa tiver com a gente, nós aprovados ou negamos”, concluiu Wagner.