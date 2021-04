Libertad vence o Atlético Nacional na ida, mas vaga na Libertadores segue em aberto

Precisando construir vantagem, o Libertad recebeu o Atlético Nacional na noite desta quarta-feira e conseguiu vencer por 1 a 0. A partida foi realizada no Estádio Dr. Nicolás Leoz, no Paraguai. Mesmo assim, a decisão de quem vai para a próxima fase da Pré-Libertadores segue em aberto. Mesmo com a derrota, os visitantes jogaram de igual para igual, o que traz esperança para o jogo de volta.

O primeiro tempo da partida foi bastante equilibrado, mas sem gols. O Libertad foi quem mais assustou, com dois chutes certos a gol, mas parou em Quintana. Do outro lado, o Atlético Nacional ficou mais com a bola e chutou a gol, mas não conseguiu acertar o alvo.

Mesmo jogando em casa, o Libertad teve dificuldades para furar a defesa dos adversários, mas conseguiu aos 32 minutos. Depois de cobrança de falta, o goleiro do Atlético Nacional espalmou e a bola sobrou para Cristian Báez, que aproveitou a sobra e deu a vantagem para sua equipe.

As duas equipes decidem a vaga na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A partida será realizada na casa do Atlético Nacional, o Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.