Libertadores 2021 | Confira a repercussão dos grupos da Libertadores nos países vizinhos

A imprensa sul-americana repercutiu sobre os grupos definidos da Copa Libertadores. O sorteio dos oito grupos aconteceu nesta sexta-feira (9), em Luque, no Paraguai. Os jogos estão próximos de acontecer, devem começar a partir do dia 20 de abril.

Para o jornal argentino “Olé”, o Boca Juniors teve a sorte grande no sorteio e caiu no grupo fácil. Os xeneises jogam contra o Barcelona de Guayaquil, o The Strongest (BOL), e o vencedor do confronto entre San Lorenzo e Santos. Já o River enfrentará pela primeira vez em jogos oficiais o Fluminense. Por enquanto, a Argentina têm cinco times que disputam a competição.

Imprensa argentina fala sobre a definição dos grupos na Libertadores. (Foto: Reprodução)



Para a imprensa hermana, o Defensa y Justicia foi o time que caiu no grupo mais difícil, com o atual campeão, Palmeiras, Universitario e o vencedor do confronto entre Independiente del Valle e Grêmio. O diário “El País”, do Uruguai comentou sobre a estreia do Rentistas no torneio, que caiu no Grupo E, com São Paulo cabeça de chave, Sporting Cristal (PER) e Racing (ARG).

Imprensa uruguaia repercute sorteio da Libertadores. (Foto: Reprodução)



Já a imprensa colombiana repercutiu a chave do Santa Fé no Grupo D. Já o América de Cali, caiu em uma grupo “forte” com Cerro Porteño, o Atlético-MG, e o Deportivo Laguaira (VEN).