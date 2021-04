Libertadores 2021 | Conmebol divulga tabela da fase de grupos da Libertadores 2021

Nesta segunda-feira (12), a Conmebol divulgou a tabela dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores de 2021. A primeira rodada já começa neste mês, no dia 20, com diversos jogos dos representantes brasileiros. A previsão é de que a final aconteça no dia 27 de maio.

A competição ainda está na fase preliminar, onde os classificados jogam a fase de grupos, o Santos, por exemplo, poderá jogar já no dia 20 de abril contra o Barcelona-EQU caso avance de fase. No primeiro confronto contra o San Lorenzo, o Peixe venceu por por 3 a 1, na Argentina.

Confrontos da fase preliminar. (Foto: Twitter Conmebol)



Ainda no dia 20, o Flamengo enfrenta o Vélez, na Argentina, e o São Paulo o Sporting Cristal-PER, em Lima. Os outros brasileiros jogam no dia 21 e 22 de abril. O Atlético-MG estreia contra o Deportivo La Guaira-VEN, fora de casa. Já o atual campeão, o Palmeiras, estreia na competição no dia 21 de abril, quando enfrenta o Universitario-PER, em Lima, também fora de casa. Caso avance de fase, o Grêmio joga em casa com o Defensa y Justicia. O Fluminense jpa tem vida difícil e encara no Maracanã.