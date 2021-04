Libertadores 2021 | Fluminense anuncia reforços visando a Libertadores; veja quem chega no Tricolor carioca

Na tarde desta segunda-feira (12), o Fluminense encaminhou o acerto com Cazares, ex-jogador do Corinthians, que já foi liberado pelo clube paulista para acertar os últimos detalhes de seu novo contrato. Além do jogador, a diretoria do tricolor carioca fechou com mais três atletas, Abel Hernández, do Internacional; Raúl Bobadilla, do Guaraní, do Paraguai; e Manoel, do Cruzeiro. As novas contratações são visando a estreia na Libertadores.

O Fluminense estreia no dia 22 de abril na fase de grupos da Libertadores. A equipe carioca está no Grupo D, com River Plate, Santa Fé, e espera a definição do terceiro adversário. O primeiro jogo já será logo contra o time argentino, fora de casa, por isso a diretoria tratou de reforçar o elenco.

Abel Hernández em campo pelo Internacional. (Foto: Getty Images)



Abel Hernández, do Internacional; Raúl Bobadilla, do Guaraní do Paraguai chegam por empréstimo no clube, com opção de compra. O atacante que veio do clube gaúcho, e o zagueiro que veio do Cruzeiro não tiveram custos ao time carioca.

Manoel em campo pelo Cruzeiro. (Foto: Reprodução TV)



Manoel inclusive não participou do clássico contra o Atlético-MG, no último domingo, por conta de um acerto verbal com o time das laranjeiras e já rescindiu o seu contrato com o time mineiro.