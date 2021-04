Libertadores 2021: Saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE o sorteio da fase de grupos da Libertadores | Futebol AO VIVO

Nesta sexta-feira (9), a 13h, será realizado o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores, em Luque, no Paraguai. A competição está na terceira fase preliminar. A transmissão será feita pelos canais da TV fechada ESPN e Fox Sports e pela página oficial da Conmebol no Facebook.

Ao todo disputam o troféu do torneio 32 equipes, que são divididas em quatro potes com oito times cada. No sorteio desta sexta-feira, será definido as oito chaves com quatro times que irão disputar a fase de grupos da competição.

Para fechar os potes e dividir os times, a Conmebol utiliza o seu ranking de pontuação, que leva em conta resultados recentes e antigos nas competições da própria entidade e a campanha nos campeonatos nacionais.

Cabeças de chave da Libertadores 2021. (Foto: Reprodução Twitter)



Confira os potes e os cabeça de chave para o sorteio:

Pote 1

Palmeiras

River Plate (ARG)

Boca Juniors (ARG)

Nacional (URU)

Flamengo

Cerro Porteño (PAR)

Olimpia (PAR)

São Paulo

Pote 2

Inter

Atlético-MG

Independiente Santa Fé (COL)

Racing (ARG)

LDU (EQU)

Universidad Católica (CHI)

Barcelona (EQU)

Defensa Y Justicia (ARG)

Pote 3

Vélez Sarsfield (ARG)

Sporting Cristal (PER)

América de Cali (COL)

Fluminense

The Strongest (BOL)

Universitario (PER)

Deportivo Táchira (VEN)

Argentinos Juniors (ARG)

Pote 4

Deportivo La Guaira (VEN)

Unión La Calera (CHI)

Always Ready (BOL)

Rentistas (URU)

G1 (Libertad ou Atlético Nacional)

G2 (Grêmio ou Independiente Del Valle)

G3 (Bolívar ou Junior Barranquilla)

G4 (Santos ou San Lorenzo)

Taça da Libertadores. (Foto: Getty Images)



Sorteio Libertadores 2021: como e onde assistir AO VIVO na TV:

