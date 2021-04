[Libertadores 2021]: São Paulo e Flamengo estreiam com vitória na competição continental; Santos e Internacional decepcionam e são derrotados | Bolavip Brasil

Santos, Internacional, São Paulo e Flamengo estrearam na fase de grupos da Libertadores 2021 na noite da última terça-feira (20), contra Barcelona (EQU), Always Ready, Sporting Cristal e Vélez Sarsfield, respectivamente.

Dos clubes brasileiros, apenas o Tricolor Paulista e o Mais Querido do Brasil triunfaram na competição continental. A equipe comandada por Crespo levou a melhor fora de casa, por um placar de 3 a 0.

Troféu da Libertadores. Foto: Getty Images



Já o Rubro-Negro saiu atrás no placar contra o Vélez, mas virou com um belo gol de Arrascaeta e conquistou três pontos em jogo realizado na Argentina. O resultado final da partida foi 3 a 2 para a equipe carioca.

Santos e Internacional decepcionam e são derrotados na estreia da Libertadores

Santos e Internacional, por outro lado, desapontaram seus torcedores e estrearam nesta edição da Libertadores com resultados negativos. Atual vice-campeão do torneio, o Peixe perdeu em casa para o Barcelona (EQU), por 2 a 0, em plena Vila Belmiro. Já o Colorado foi derrotado pelo Always Ready fora de casa, também por 2 a 0.