Libertadores 2021 | Veja como estão os grupos da Copa Libertadores da América 2021

Após sorteio realizado nesta sexta-feira (9), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os oito grupos da fase de grupos da Copa Libertadores de 2021 foi definido xxxxx

Antes de começar o sorteio na sede da Conmebol, o presidente da entidade tomou a palavra dizendo que a Conmbeol está preparada para enfremtar a pandemia e cuidar de seus jogadores, árbitros e famílias.

“Hoje quero me dirigir aos protagonistas, os jogadores, os treinador, os árbitros, os massagistas, os roupeiros, que constituem a família de cada clube. O desafio segue, nos encontramos agora nesta nova onda, mas a Conmebol está preparada. Necessitamos mais, não podemos baixar a guarda. Se vocês se cuidam, cuidam da família, do companheiro, da família dele, do futebol. É uma no de calendário muito apertado, partida atrás de partida. Muito esforço tem que ser feito. Se fizemos isso em equipe, se cuidarmos de nós, é viável e será cumprir o calendário”, disse Dominguez antes que o sorteio fosse realizado.

Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol. (Foto: Luis Vera/LatinContent via Getty Images)



Fase de grupos da Libertadores:

Grupo A

Palmeiras

Defensa y Justicia

Universitario (PER)

G2 (Independiente del Valle ou Grêmio)

Grupo B

Olímpia (PAR)

Internacional

Deportivo Táchira (VEN)

Always Ready (BOL)

Grupo C

Boca Juniors (ARG)

Barcelona (EQU)

The Strongest (BOL)

G4 (San Lorenzo ou Santos)

Grupo D

River Plate (ARG)

Independiente Santa Fé (COL)

Fluminense

G3 (Bolívar ou Junior Barranquilla)

Grupo E

São Paulo

Racing (ARG)

Sporting Crsital (PER)

Rentistas (URU)

Grupo F

Nacional (URU)

Universidad Catolica (CHI)

Argentinos Juniors (ARG)

G1 (Libertad ou Atlético Nacional)

Grupo G

Flamengo

LDU (EQU)

Velez Sarsifield (ARG)

Unión La Calera (CHI)

Grupo H

Cerro Porteño (PAR)

Atlético Mineiro

America de Cali (COL)

Deportivo la guaira (VEN)