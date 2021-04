Libertadores 2021: veja os melhores memes e piadas da rodada com os clubes brasileiros | Bolavip Brasil

Os times brasileiros estrearam na Libertadores 2021 nesta semana, com direito a muitos memes. O Fluminense, que enfrenta o River Plate nesta quinta-feira (22), é o único clube nacional que ainda não atuou pela atual edição da competição continental.

Palmeiras, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo e Santos entraram em campo nos últimos dias, mas apenas três equipes conseguiram vencer: o Alviverde, atual campeão do torneio, o Rubro-Negro e o Tricolor Paulista.

Caso não consiga visualizar a enquete, clique aqui.

O Alvinegro Praiano e o Colorado foram derrotados na última terça-feira (20), enquanto o Galo empatou com o Deportivo La Guaira. Nas redes sociais, não faltaram memes com os tropeços dos times brasileiros e até com os clubes vitoriosos.

Libertadores 2021: veja os melhores memes da rodada:

Meme zoa derrota do Santos em estreia na Libertadores 2021. Foto: Reprodução/Twitter